Bayram tatlıları Malatyalı depremzede kadınların ellerinde hazırlanıyor

MUHAMMET MUTAF/HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, depremzede kadınlar kooperatif çatısı altında bayram için tatlı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

MUHAMMET MUTAF/HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, depremzede kadınlar kooperatif çatısı altında bayram için tatlı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan ve depremlerden önce 15 kişiyle hizmet vererek, ev usulü ürünler hazırlayan "Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi" üyeleri, depremin ardından yaklaşık 20 gün faaliyetlerine ara verdi.

Hem vatandaşlara katkı sunmak hem de depremin olumsuz etkisinden uzaklaşmak için yeniden faaliyete başlayan kadınlar, çadırlarda kalan depremzedeler için pasta üretmeye başladı.

Çalışanlarından büyük çoğunluğunun depremin ardından şehir dışına çıkması nedeniyle kooperatif bünyesinde 4 kadın üretimi sürdürüyor.

Kadınlar, yöresel yemekler, mantı, kömbe, Malatya usulü analı kızlı köftenin yanı sıra bayram için özel olarak sipariş verilen ev baklavası, soğuk baklava ve midye tatlısı hazırlıyor.

Kent merkezinin yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden sosyal medya üzerinden gelen talepleri de karşılamaya çalışan kadınlar hazırladıkları ürünleri il dışına da gönderiyor.

Kooperatif sorumlusu Yasemin Yılmaz, AA muhabirine, deprem öncesinde çok sayıda etkinlikler yaptıklarını ancak deprem nedeniyle sarsıldıklarını söyledi.

Yılmaz, "Açtığımız kurslarda 15 kursiyerimiz vardı. Depremden sonra herkesin evi hasar gördü, çok büyük travmalar yaşadıkları için şehir dışına yerleştiler." dedi.

Depremin etkisini bir şekilde atlatmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, tekrar hayata tutunup, bir yerden başlamaları gerektiğini belirtti.

Yılmaz, üretime yeniden başladıklarını ancak çok buruk bir bayram yaşayacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Diğer bayramlarda daha çok talep, yoğunluğumuz ve siparişlerimiz vardı. Bu bayram çok buruk. Ev baklavası, kömbe, yöresel yemekler, mantı, analı kızlı köfte gibi ürünleri sipariş üzerine yapıyoruz. Bayram olduğu için şu an tatlı siparişimiz daha yoğun."

Depremden çok etkilendiklerini ve evlerini kaybettiklerini aktaran Yılmaz, "Deprem çok üzücüydü, bir yerden hayata başlamamız gerekiyordu. Bu bayram da şeker bayramı olduğu için herkesin ağzı tatlansın diye işimizin başında tatlılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çok buruk bir bayram yaşıyoruz. Anlatırken de çok duygulanıyorum. Herkes adına çok üzülüyorum ve zor bir süreç." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi Hanife Salman ise 20 günlük aradan sonra faaliyetlerine yeniden başladıklarını hatırlattı.

Ramazan hazırlıklarıyla işe başladıklarını anlatan Salman, "Şu an bayram için tatlı siparişleri alıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu bayram diğer bayramlardan biraz farklı geçiyor, buruk geçiyor. Bu bayramda şeker bayramı olarak da adlandırıldığı için bir nebze de olsa halkımızın ağzı tatlandırmak adına siparişlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.