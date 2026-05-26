Jandarmadan bayram öncesi trafiğe havadan denetim

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi.

Ekipler, bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla yürütülen denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürü Jandarma Albay İsmet Kürşat Karademir, 2025'te trafik kazalarında günde ortalama 16 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Karademir, "Elbette ki can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bilindiği gibi resmi tatil 9 gün ancak biz İçişleri Bakanımızın da talimatı ve İçişleri ailesi olarak bu tedbirleri 11 gün olarak planladık. Bu süreçte jandarma olarak bizler, sahil güvenlik ve emniyet olarak 334 bin personel kolluk görevlisi olarak görev yapacağız." açıklamasında bulundu.

Sadece trafik tedbirlerinde jandarma olarak 22 bin personel planlandığını bildiren Karademir, şu bilgileri paylaştı:

"Jandarma personelinin toplam sayısı bu bayram tedbirleri kapsamında 100 binin üzerindedir. Sorumluluk sahamızdaki trafik hareketliliği ve akışını, Jandarma Genel Komutanlığı Yönetim Merkezi'nden takip ederken sahadaki görevli arkadaşlarımız da çeşitli denetimler icra etmektedir. Başta dronlar olmak üzere hava araçlarıyla yaklaşık 3 bin 800 saat denetim planladık. Helikopter görevlendirmesi yaptık. Sahadaki personelimizin görev niteliğini arttırmak maksadıyla merkezden de 43 heyet görevlendirdik. Bu dönemde insan hareketliliği ve trafik yoğunluğu artarken bizler de can kayıplarını önlemek adına denetim yoğunluğunu arttırdık."

Karademir, trafik kazalarına yol açan en önemli ihlallerin aşırı hız, şerit değiştirme kurallarına riayet etmeme, geçiş önceliğine uymama, arkadan çarpma, dönüş kurallarına riayet etmeme ve kırmızı ışık ihlali olduğunu belirterek, "Özellikle son 3 yılın içerisinde bayram tatillerinde toplamda 556 vatandaşımız hayatını maalesef kaybetmiştir. 2025'te ise sadece 2 can kaybından biri hız ihlali kaynaklı gerçekleşmiştir." dedi.

"Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır"

Kavşaklara veya yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamanın da hız ihlali olduğunu ifade eden Karademir, özellikle yağmurlu havalarda hızın yağış durumuna göre ayarlanması gerektiğini vurguladı.

Karademir, şunları kaydetti:

"Bizler hız denetimlerimizi bayram tatili süresince yoğunlaştırdık. Bakanımızın da talimatıyla, bayram öncesinde de ifade ettiği üzere 'tuzak radar' olarak tabir edilen bir uygulama kesinlikle olmayacaktır. Ayrıca Bakanlığımızın Hayat 112 acil uygulaması ve Bakanlık web sayfası üzerinden yol kontrol noktaları ve yol koridorlarını anlık olarak yarım saat güncellemeyle görmemiz mümkündür.

Üzücü olaylar yaşamamak adına uzun yol yapan sürücülerimizin her 2 saatte 15-20 dakika olarak dinlenmesi esastır. Otobüs şoförlerimiz ve yolcularımız ise emniyet kemerlerini mutlaka takmalıdırlar. Emniyet kemeri takılmadığında yolcu savrulmakta ve kazada can kaybı olasılığı artmaktadır. Bizler bayram süresince denetimlerimizi arttırdık ancak amacımız idari yaptırım uygulamak, ceza kesmek değildir. Amacımız siz değerli vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır. Bayram, ailelerin bir araya geldiği mutlu ve huzurlu günlerdir. Bu sebeple lütfen trafik kurallarına uyalım. 'Bayram Sensiz Olmaz' sloganı ile Jandarma Genel Komutanlığı olarak bayramınızı kutlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice bayramlar geçirmenizi dilerim."

Kara yollarında havadan denetim

Denetimler kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında oluşturduğu yoğunluk, helikopterdeki AA ekibi tarafından görüntülendi.