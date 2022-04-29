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Bayram öncesi helikopterli trafik denetimi gerçekleştirildi

AA - Volkan Bayraktar - Güncel
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Bursa'da, Ramazan Bayramı tatili öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

YALOVA (AA) - Bursa'da, Ramazan Bayramı tatili öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı trafik tedbirleriyle ilgili "Bayramınız kemerli olsun" teması kapsamında, bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun etkilerini en aza indirmek ve muhtemel kazaların önlenmesi için helikopter ve dronların da desteğiyle karadan ve havadan aralıksız denetimler yapılacak.

Bu kapsamda, Bursa Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterde bulunan jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, Bursa- Yalova kara yolu ve İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki güzergahları denetledi. Otoyollardaki yoğunluk durumunu kontrol eden ekipler, gördükleri olumsuzlukları yerdeki görevlilere bildirdi.

Denetimlerde, şu ana kadar trafik yoğunluğunun bulunmadığı görüldü.

Gemlik ilçesindeki Engürücük yol kontrol noktasına gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ise sürücülere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunarak bayramlarını kutladı.

Tatil süresince il genelindeki 2 bin 224 noktada 300 personelin görev yapacağı, Bursa'daki denetimlerde Aydın'dan havalanacak Bayraktar TB2'nin de görev yapacağı kaydedildi.

Gece görüş özelliğine sahip radarlarla hız denetimlerinin de gerçekleştirileceği tatil süresince, sürücülerin emniyet kemeri kullanmaları konusunda denetlenip uyarılacağı belirtildi.

AA / Volkan Bayraktar - Güncel

Ramazan Bayramı, Yalova, Bayram, Bursa, Güncel, Haberler

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