Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu'da 101. Sortisini Başarıyla Gerçekleştirdi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı ( Siha ), TCG Anadolu gemisindeki testlerinde önemli bir aşamayı daha geride bırakarak, 100 sortiyi geçti.

Baykar şirketinden yapılan açıklamaya göre, dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve buraya iniş yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'daki testleri başarıyla gerçekleştirildi.

28 Mayıs-2 Haziran döneminde yapılan son testlerde, Bayraktar TB3'ün görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti de test edildi.

Bu kapsamda görsel hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti ve yerden görü ile iniş açısı tahmini gibi önemli kabiliyetlerin denemeleri başarıyla yapıldı.

Gemideki testleri başarıyla gerçekleştirilen PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, Muğla'nın Aksaz açıklarından Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne uçarak döndü.

Toplam uçuş süresi 1167 saati geçti

Bayraktar TB3 SİHA, son testlerle birlikte TCG Anadolu'da 100 barajını da aşarak 101 sortiye ulaştı. Milli SİHA, gemideki sortilerinde toplam 1167 saat 8 dakika havada kaldı.

Aracın, genel test programı kapsamındaki sorti sayısı ise 709'u buldu. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği uzun uçuş testinde 32 saat kesintisiz uçarak 5 bin 700 kilometre yol katetmişti.

DENİZKURDU Tatbikatı'nda ikili salvo atışları

Bayraktar TB3 SİHA, 14 Mayıs'ta DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde önemli bir kabiliyetini de dünyaya gösterdi.

Akdeniz'de seyreden TCG Anadolu'dan art arda havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L mühimmatlarıyla kara hedeflerine yönelik ikili salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi.

Milli SİHA, tatbikat öncesinde de gemide yoğun test ve hazırlık süreci geçirdi ve 22–25 Nisan döneminde Saros Körfezi'nde başarılı sortiler yaptı.

Araç, 11 Mayıs'ta ise ASELFLIR-500 ve ASELSAN CATS elektro-optik sistemleriyle entegre MAM-L mühimmatlarıyla başarılı atışlara imza attı.

Süpersonik füzeyle tam isabet

Bayraktar TB3, 19 Kasım 2024'te Muğla'nın Aksaz açıklarında TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu başarıyla yaparak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Milli SİHA bu başarısını 25-27 Mart 2025 tarihlerinde ROKETSAN üretimi İHA-122 süpersonik füzeyle deniz hedeflerine yapılan tam isabetli atışlarla taçlandırdı.

Bu testte lazerle hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlenmiş, böylece havada iki farklı SİHA'nın koordineli gerçekleştirdiği lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarılı bir şekilde sergilenmişti.

Bugüne kadar İHA-122'nin yanı sıra milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile başarılı atışlar gerçekleştiren Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli geliştirilen PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024'te 36 bin 310 fit irtifaya ulaşarak önemli bir başarıya ulaştı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetlerle envantere girdiğinde sınıfındaki lider İHA olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

İHA ihracatlarında Baykar imzası

Bayraktar TB3'ün üreticisi Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Şirket, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'de tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Şirket, "İhracatın Şampiyonları Ödülü"nün de sahibi oldu.

Dünya İHA ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük İHA şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.