Bayraktar'ın pilot eğitmeni KIZILELMA'yı anlattı; ilk uçuş 2023'te

BAYKAR'ın geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de sergilendi. İnsansız savaş uçağı hakkında bilgi veren Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı Pilot Eğitmeni Elif Ergin, "KIZILELMA'yı hava ve kara muharebelerinde görebileceğiz. 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabilecek. 2023'ün ilk çeyreğinde KIZILELMA'nın ilk uçuşunu planlıyoruz" dedi.

BAYKAR tesislerinde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının geliştirme çalışmaları sürerken, KIZILELMA MİUS'un 2'nci Üretim Geliştirme Prototipi TEKNOFEST Karadeniz kapsamında ilk kez Samsun'da sergilendi. Gelişmiş yapay zekası ve gerçekleştireceği agresif manevraları ile Bayraktar KIZILELMA, gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasında kullanacağı en güçlü unsurlardan biri olacak.

Görünce gururlandığını dile getiren Muzaffer Agay da "Böyle bir şeyi Türk milletinin yapması bize sevinç veriyor. Tamamen bağımsızlığımızı andırıyor. Vatandaşlar da böyle bir şeyi, ilk defa gördükleri için merak edip geliyor. Herkesin yüzündeki sevinç ve gurur belirtileri görülüyor" diye konuştu. Bayraktar KIZILELMA'nın harika bir yatırım olduğunu belirten Hülya Bozal ise emeği geçenlere teşekkür etti. Okul arkadaşları ile birlikte Bayraktar KIZILELMA'yı görmeye gelen Muhammet Emin de Çok güzel olmuş. Yapanların ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.