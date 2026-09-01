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Bayburt'ta 1 Kilo Uyuşturucuyla Tutuklama

Bayburt'ta 1 Kilo Uyuşturucuyla Tutuklama
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Bayburt'ta üzerinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bayburt'ta üzerinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri S.M'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada, şüphelinin üzerinde paketler halinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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