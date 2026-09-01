Bayburt'ta 1 Kilo Uyuşturucuyla Tutuklama
Bayburt'ta üzerinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Bayburt'ta üzerinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri S.M'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, şüphelinin üzerinde paketler halinde 1 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA