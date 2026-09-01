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Filipinler'de Köprü Çökmesi: 1 Ölü, 3 Kayıp

Filipinler'de Köprü Çökmesi: 1 Ölü, 3 Kayıp
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Filipinler'in Tarlac kentinde Agana Köprüsü'nün kısmen çökmesi sonucu bir araç nehre düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaklaşık 35 kilometrelik bir hatta genişletilen operasyonlarla kayıpları arıyor.

FİLİPİNLER'de nehre düşen araçtaki 1 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Filipinler Sahil Güvenliği'nin (PCG) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarlac kentindeki Agana Köprüsü'nün kısmen çökmesiyle Tarlac Nehri'ne düşen araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Ekiplerin nehirde kapsamlı arama yaptığı kaydedilerek, Aguso bölgesinden Paniqui'deki Ablang Nehri'ne kadar yaklaşık 35 kilometrelik hattın tarandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca arama çalışmalarının Ablang ve Paniqui köprüleri yönünde genişletildiği, kayıp 3 kişiye ulaşmak için operasyonların sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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