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BAU Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu: İklim krizi sosyo-ekonomik problemleri de tetikliyor

BAU Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu: İklim krizi sosyo-ekonomik problemleri de tetikliyor
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BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği 'İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'na (COP29) katılan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği ' İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'na (COP29) katılan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, iklim krizinin sadece bir çevre sorunu olmadığını, açlık, yoksulluk, eşitsizlik gibi sosyo-ekonomik problemleri de tetiklediğini söyledi. Çözümün ise bütüncül bir yaklaşımdan geçtiğini belirten Hatipoğlu, "Bu süreçte yükseköğretimin rolü hayati, acil ve inkar edilemez" dedi.

Dünyada yaşanan iklim krizine karşı düzenlenen etkinlik olan BM İklim Değişikliği Konferansı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 11 Kasım'da başladı. İlki 1995 yılında Berlin'de düzenlenen, dünyadaki küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutmayı hedefleyen konferansın bu yıl 29'uncusu düzenleniyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden liderleri, aktivistleri, akademisyenleri ve bilim insanlarını Bakü'de buluşturacak konferans, bu yıl 'Jeopolitik çatışmalar ve küresel istikrarsızlıkların yaşandığı bir dönemde iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli finansmanın sağlanması' gündemiyle gerçekleşiyor.

'ARAŞTIRMA VE YENİLİKLER DESTEKLENMELİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edileceği konferansa Türkiye'den çok sayıda isim katıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), BAU ve CIFAL İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen 'Liderlik, Yenilik ve Etki Yoluyla İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yükseköğretimin Rolü' panelinde konuşan Prof. Dr. Hatipoğlu değerlendirmelerde bulundu. Sürdürülebilirliğe bağlı kalınması, iklim değişikliğinin eğitim müfredatlarına entegre edilmesi, araştırma ve yeniliklerin desteklenmesi, kampüslerde sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi, iklim krizini çözecek politika değişikliklerinin savunulması, iklimin öneminin aktarılarak gelecek nesillerin güçlendirilmesinin gerektiğini belirten Prof. Dr. Hatipoğlu dünyamızı tehdit eden krize karşı iş birliği yapmanın ve ortaklıkların önemine vurgu yaptı.

'BÜTÜNCÜL BAKILMALI'

Prof. Dr. Hatipoğlu, iklim krizinin yalnızca bir çevre sorunu olmadığına dikkat çekerek yükselen sıcaklıkların tarımsal üretimi dolayısıyla gıda güvenliğini tehlikeye attığını, aşırı hava olayları ile kuraklıkların su kıtlığını şiddetlendirdiğini belirterek olumsuz sürecin açlık, yoksulluk, eşitsizlik gibi sosyo-ekonomik problemleri de tetiklediğini, bu nedenle soruna bütüncül bir yaklaşımla bakılması gerektiğini söyledi.

'GÜÇLÜ VE KARARLI ADIMLAR ATMALIYIZ'

İklim kriziyle başlayan sürecin, güvenliğe varana kadar birçok tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Hatipoğlu, "Gezegenimizin sürdürülebilirliğini korumak ve insanlık için refah dolu bir gelecek sağlamak istiyorsak bugün güçlü ve kararlı adımlar atmalıyız. Bu bütüncül yaklaşımla üniversiteler iklim krizini ele almada kritik bir rol oynamaktadır. Taahhütleri sadece çevresel etkileri değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin daha geniş sosyo-ekonomik sonuçlarını da kapsamalıdır. Üniversiteler, iklim farkındalığını disiplinler arası entegre etmede öncü olmalı, yaklaşımlarının kapsamlı olmasını ve iklim değişikliğinin geniş kapsamlı etkilerini kabul etmesini sağlamalıdır. Yükseköğretim liderleri, net amaçlar, hedefler ve politikalar belirleyerek enerji verimliliğini teşvik ederek ve kampüslerinde çevre yönetimini geliştirerek sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını gösterebilirler" dedi.

'GELECEK NESİL İKLİM LİDERLERİ OLUŞTURULMALI'

Akademik kurumların, sanayi ortakları, devlet kurumları ve topluluk kuruluşlarıyla iş birliğinin teşvik edebileceğini söyleyen Prof. Dr. Hatipoğlu, gelecek nesil iklim liderlerinin oluşturulmasının önemine de değindi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin bu anlamda öncü kurumlardan biri olduğunu söyleyen Hatipoğlu, ilkokul müfredatı için Türkiye'nin ilk iklim değişikliği eğitim kitabını yayımladığını da belirtti.

Azerbaycan medyasının da röportaj yaptığı BAU Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP 29) Türkiye Pavilyonu'nun açılışına da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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