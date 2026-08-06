Batman Valisi Helkıs Dağı'nda bal hasadına katıldı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki Helkıs Dağı bölgesinde bal hasadına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin metre rakıma sahip Helkıs Dağı'nın endemik ters laleler başta olmak üzere çok çeşitli dağ çiçeği ve yoğun sütleğen bitkisiyle zengin bir floraya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, kimyasal katkı ve şeker takviyesi kullanılmadan tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilen organik Sason sütleğen balının bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bal hasadı için düzenlenen etkinliğe Vali Canalp ile eşi Dr. Ayten Canalp'in de katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canalp, Helkıs Dağı'nın arıcılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak geçmişte ulaşım zorlukları nedeniyle bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini belirtti.

Bölgeye, ulaşımı sağlayan yolun hizmete alınmasıyla birlikte arıcıların artık kovanlarını rahatlıkla ulaştırabildiğini ifade eden Canalp, yapılan altyapı yatırımlarının üretime doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

Canalp, gerçekleştirilen ilk bal hasadının bölge arıcılığı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Bölgenin sahip olduğu doğal zenginlik sayesinde gelecekte çok daha yüksek üretim kapasitesine ulaşacağına inandığını dile getiren Vali Canalp, "Yol varsa üretim vardır, ulaşım varsa bereket vardır." dedi.

Canalp, il genelinde son dört yılda yaklaşık 2 bin kilometre arazi yolu açıldığını, bu yollar sayesinde çiftçilerin tarlalarına, besicilerin meralara ve arıcıların en verimli yaylalara daha kolay ulaşabildiğini kaydetti.

Tarım, hayvancılık ve arıcılığın gelişmesi için altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Canalp, kalkınmanın üretimle, üretimin ise güçlü altyapıyla mümkün olduğunu söyledi.

Canalp, şunları kaydetti:

"Sason ilçemiz, ceviziyle, çileğiyle ve bugün burada gururla hasadını gerçekleştirdiğimiz organik sütleğen balıyla bölgemizin adeta yeşil cennetidir. Helkıs Dağı'nın bozulmamış florası, temiz havası ve zengin su kaynakları, arıcılarımızın alın teriyle birleştiğinde ortaya sadece lezzetli değil, aynı zamanda yüksek besin değerine sahip eşsiz bir şifa kaynağı çıkıyor."

Etkinliğe, Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA