EDİRNE Valiliği görevinden Batman Valiliği'ne atanan Yunus Sezer, Keşan ilçesinde veda ziyaretinde bulundu. Vali Sezer, Edirne'yi ve Edirne'nin insanını çok sevdiğini belirterek, "Nesline sahip çıkmayan bir milletin yaşama şansı maalesef yok. Bu dönemde de en kıymetli hazine insan hazinesi, en büyük sermaye insan sermayesi. Buna sahip çıkalım. Hiçbir mahalle ve hiçbir insan gözetmeden sahip çıkalım. Bu bize, benim size bir vali olarak bir hakkım varsa, bu hakkımı burada kullanmak istiyorum. Kardeşlik hukukunuzu devam ettirin inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Batman Valiliği'ne atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da veda ziyaretinde bulundu. Keşan Kaymakamlığı hizmet binası önünde düzenlenen veda programına, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Budak, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Vali Sezer'in Edirne ve ilçelerine birçok değerli hizmette bulunduğunu ifade ederek, "Edirne'mize muhteşem bir hizmet sunan Sayın Valimizin Batman Valiliği'ne tayin nedeniyle ilçemize veda ziyaretleri için bir araya geldik. Kendilerine bu ziyaretleri nedeniyle çok teşekkür ederim, şeref verdiniz. Sayın valimiz üç yılı aşkın bir süredir Edirne'mize, ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize her noktaya muazzam bir hizmetle elini dokundurmuştur. Ben maalesef bu sürenin sadece 1,5 yılına katılabildim. En azından bu süreye katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Sayın valim sizlerle çalışmak çok büyük bir şerefti, çok büyük bir onurdu. Sizlerle birlikte çok büyük hizmetler gördük. Devlet adamlığı gördük, insanlık gördük, vicdan gördük. Sizlere çok teşekkür ederiz sizlere" diye konuştu.

'KARDEŞLİĞİMİZ BAKİDİR'

Edirne'yi ve Edirne insanını çok sevdiğini dile getiren Vali Sezer, şöyle konuştu:

"Allah var. Kalben seviyorum ve buradan Keşan'a da geldiğim zaman kendimi her zaman çok iyi hissettim. Keşan insanı çok güzel, birbirine tutkun ve Keşan'ın bu muhteşem doğasıyla, potansiyeliyle bir yere gelmesi için herkes büyük bir gayret içerisinde, uğraş içerisinde. İnşallah az önce kaymakamımız saydı, sağ olsun nezaket gösterdi. Bu projelerin devam etmesi Keşan'ımız açısından son derece önemli ve kıymetli. Bir kıymetli hususumuz daha var. Belki az önce sayılanların hepsinden kıymetli. Gençlerimize sahip çıkalım, neslimize sahip çıkalım. Özellikle mahallelerimizde, köylerimizde bulunan dezavantajlı mahallelerimizde bulunan kardeşlerimizin hayatına dokunmaya devam edelim. İnşallah benden geride bizden ne istersiniz derseniz sizden isteyeceğim tek şey bizim mahallelerde bu başlatmış olduğumuz gençlere sahip çıkma, evlatlarımızla ilgilenme, bunlar geri kalmasın. Bunları devam ettirin. Nesline sahip çıkmayan bir milletin yaşama şansı maalesef yok. Bu dönemde de en kıymetli hazine insan hazinesi, en büyük sermaye insan sermayesi. Buna sahip çıkalım. Hiçbir mahalle ve hiçbir insan gözetmeden sahip çıkalım. Bu bize, benim size bir vali olarak bir hakkım varsa, bu hakkımı burada kullanmak istiyorum. Kardeşlik hukukunuzu devam ettirin inşallah. Birbirinize karşı nezaketi, sevgiyi ve bu çalışma aşkını devam ettirin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sezer, ilçedeki veda ziyaretleri kapsamında 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz'ü de ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı