Batman Üniversitesinden 'Kardeşliğin Adı Türkiye' Konseri

Batman Üniversitesince "Kardeşliğin Adı Türkiye" konseri organize edildi.

Batman Valiliği ve belediyenin desteğiyle Atatürk Parkı'nda düzenlenen konserde, Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Karabulut yönetiminde Güzel Sanatlar Fakültesi Korosunca Türkçe, Kürtçe ve Süryanice türküler seslendirildi.

TRT Kurdi kanalında canlı yayınlanan konserde, Aydın Aydın, Hazal Ceylan ve Recep Tanyıldız sahne aldı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, konser dolayısıyla Batmanlılarla bir araya geldiklerini, etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyonun Terörsüz Türkiye çalışmaları çerçevesinde anlamlı bir konser olduğunu ifade eden Demir, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, devlet büyüklerimizin açtığı yolda, Terörsüz Türkiye çalışmalarında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı'mızın, devlet büyüklerimizin ayak izlerini takip ederek bu konseri düzenledik. Ülkemizin farklı coğrafyalarındaki ezgileri burada 'Kardeşliğin Adı Türkiye' mottosuyla herkese duyurmaya çalışacağız." dedi.

Konsere, Batman Valisi Ekrem Canalp, TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş, vali yardımcıları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.