Batman Üniversitesi'nden Türk Kızılay'a Kan Bağışı

Batman Üniversitesi öğrencileri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez kampüs, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı stantları kuruldu.

Öğrenciler stantlarda kan bağışı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İdris Demir, kan bağışının toplumsal bir sorumluluk ve insani bir görev olduğunu belirterek, kan bağışında bulunan öğrencileri tebrik etti.