Batman Üniversitesi'nde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Kutlandı

BATMAN (Bültenler) - 23 Mart 2022 tarihinde Batman Üniversitesi Batı Raman Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Garnizon Komutanı Hv. S/S Albay İhsan Kaplan, Batman Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, ilimiz ve Batman üniversitesi yöneticileri, Mehmet Emin Şimşek İlköğretim Okulu öğrencileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Öztürk: "Doğayı Korumak ve Geliştirmek Asli Görevimizdir"

Programın açılış konuşmasını yapan Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, ormanlara gereken önemin verilmediğini belirterek Orman Haftasının ilan evrelerini anlattı. Doğayı korumak ve geliştirmenin asli görevimiz olduğuna vurgu yapan Öztürk, toplum bilincini oluşturmak adına yeşili koruyup fidan ekimlerini artırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ormansız yurt vatan değildir" sözlerini hatırlatan Öztürk, ormanların vatan kadar kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Demir: "Daha Yeşil Bir Batman İçin Çalışmalara Destek Vermeye Devam Edeceğiz"

Huriye Öztürk'ün ardından bir konuşma yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, çevreyi korumak ve doğayı yaşatmak adına yapılacak tüm çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: "Daha yeşil bir Batman için yapılan çalışmalara destek olmak, yaşam kaynağımız olan ormanları korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak ve son zamanlarda ülkemizde yaşanan orman yangınları sebebi ile bozulan ekolojik dengenin düzeltilmesine katkıda bulunmak asli amaçlarımız arasında yer almaktadır."

Kılıç: "Geri Dönüşüm Konusunda Farkındalıklarımız Artmalı"

Programda bir konuşma da Vali Yardımcısı Kadir Kılıç yaptı. Orman Haftasının önemine değinen Kılıç, küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarını daha fazla yaşamamak adına fidan ekimi etkinliklerinin devam edeceğini belirtti. Geri dönüşüm hakkında da katılımcıları bilgilendiren Kılıç, bu konuda farkındalıkların gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi.Mehmet Emin Şimşek İlköğretim Okulu öğrencilerinin hazırladığı gösterinin ardından tüm katılımcılarla birlikte fidan dikimine geçildi.

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