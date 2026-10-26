Batman Kozluk'ta meme kanseri farkındalığı için hastanede stant açıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi için stant açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kozluk Devlet Hastanesi işbirliğiyle hastane binasında kurulan stantta, eğitim birimleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretçilere, meme kanserinde erken teşhisin önemi, hastalığın belirtileri ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş de standı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sağlık personelinden bilgi alan Güneş, toplum bilincini artırmaya yönelik bu tür faaliyetlerin erken teşhis ve tedavi sürecindeki hayati önemine dikkat çekerek, çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA