Batman İcathane'de 2025-2026 Dönemi Eğitimleri Başladı

Batman İcathane'de 2025-2026 Dönemi Eğitimleri Başladı
Türkiye Gençlik Vakfı'nın Batman'da kurduğu İcathane'de yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım, mobil uygulama geliştirme ve yapay zeka eğitimleri başladı. 350 başvuru arasından 165 öğrenci eğitime katılmaya hak kazandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan, yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım, mobil uygulama geliştirme ve yapay zeka eğitimlerinin verildiği İcathane'de 2025-2026 dönemi eğitimleri başladı.

Batman İcathane Koordinatörü Dr. Hamza Kaya, AA muhabirine, TÜGVA İcathane'lerinin 2025-2026 dönem eğitimlerinin başladığını söyledi.

Batman'da 350 başvuru aldıklarını, 165 öğrencinin kurslarda eğitim almaya hak kazandığını belirten Kaya, ortaokul ve lise düzeyinde farklı kategorilerinin bulunduğunu kaydetti.

Kaya, "Bu öğrencilerimiz yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım, mobil uygulama geliştirme ve yapay zeka eğitimlerini alacaklardır. Her eğitim dönemimiz 14 haftadan oluşmaktadır. Bu eğitim dönemi sürecinde öğrencilerimize dönem sonunda sertifikalarını vereceğiz. 4 sertifikasını alan öğrencimize ise mezuniyet belgesi vereceğiz." diye konuştu.

Kaya, İcathane'de öğrencilere teknoloji eğitimlerinin yanı sıra değerler eğitimi verildiğini, ayrıca kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını anlattı.

Batman İcathane'sinin 2022 yılında açıldığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar 1200 öğrenci eğitim aldı. 5 binden fazla öğrenci ise burada farkındalık eğitimi aldı, ziyaretler gerçekleştirdi. Proje fikri olan öğrencilerimizi de destekliyor, ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına dahil ediyoruz. Bizler icathanelerimizde teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten ve tasarlayan bir nesil yetiştiriyoruz."

Eğitime katılan öğrencilerden Elif Sultan Direk de kursa katılmaya hak kazandığı için mutlu olduğunu ve robotik kodlama eğitimi almak için İcathane'ye geldiğini belirtti.

Muhammed Efe Aydeniz ise gelecekte bilgisayar mühendisi olmak istediğini, bu hayalini gerçekleştirebilmek için İcathane'ye geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
500
