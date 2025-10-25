Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalanarak tutuklandı. Yapılan operasyon sonucu tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, kent merkezinde 22 Ekim'de 5 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi, 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, 24 parça halinde 67,25 gram bonzai, 2,02 gram metanfetamin ve 2,07 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
