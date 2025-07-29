Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4.5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Batman'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir kamyonette 4 kilo 500 gram skunk ve 86 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da polis ekiplerinin kamyonette narkotik köpeği 'Mailo' ile yaptığı aramada 4 kilo 500 gram skunk ile 86 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Mailo' ile araçta yapılan aramada 4 kilo 500 gram skunk ve 86 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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