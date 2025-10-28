Batman'da şehit ve gazi aileleri için mevlit programı düzenlendi

Batman'da İçişleri Bakanlığı desteğiyle şehit ve gazi ailelerine yönelik Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Şehitlerimizin İzinde Kardeşlik Yolunda Projesi" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda, şehitler yad edildi ve dualar edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Gökhan Dolaş, Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, kamu kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları katıldı.