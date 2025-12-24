Batman'da uyuşturucuya 1 tutuklama

BATMAN'da polis ekiplerince bir otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kent girişinde durdurulan 1 otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 2 ecstasy hap, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,