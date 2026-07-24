Haberler

Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılardan 8'i Gercüş Devlet Hastanesi'ne, 3'ü Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. 

ARAÇLARDAKİ 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılardan 8'i Gercüş Devlet Hastanesi'ne, 3'ü Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
Karadeniz'de yeni istila! Görüntüler tedirgin etti

Karadeniz'de yeni istila! Görüntüler tedirgin etti
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız çöp olabilir

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Ünlü iş insanı 28. kattan düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı
Konya'da festivali kana buladılar: 2 çocuk yaralandı

Festivali kana buladılar! Yaralılar var
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Homeros'un destanlarındaki antik tekne Troya Müzesi'nde

Dünyanın konuştuğu destanın gemisi, o ilimizde yeniden hayat buldu