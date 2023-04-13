Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

İlçeye bağlı Derince Köyü Gençler Mezrasında Seyit Eme'ye ait 7 keçi, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Eme, ailesinin de yardımıyla, 6 gün süren çalışmayla keçilerin 3'ünü kurtarmayı başardı.

5 SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR

Geri kalan 4 keçiyi bulundukları yerden kurtaramayınca, ihbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, 5 saat süren çalışmayla keçileri mahsur kaldıkları kayalıklarda kurtararak, sahibine teslim etti.

"ONLAR DA BİRER CANLI"

Kurtarma çalışmasına katılan AFAD görevlisi Erdal Arı, hayvanları kurtardıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, 'Bize gelen ihbar üzerine bölgeye geldik. Mahsur kalan 7 keçileri olduğunu söylediler. 3'ünü kendi imkanlarıyla kurtarmışlar. Kalan 4 keçi için istasyon kurduk, keçilerin yanlarına indik. Gerekli güvenlik önlemlerini de alarak keçileri kurtardık ve sahiplerine teslim ettik. Güzel şeyler hissediyoruz. Onlar da bir canlı, onları sahiplerine teslim ettiğimiz zaman ister istemez güzel duygularımız oluyor, mutluyum' dedi.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Keçilerinin kurtarılmasına çok sevinen Seyit Eme, hayvanlarının kurtarıldığı için mutlu olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.