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Batman'da kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

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Batman'da, bir süredir haber alınamayan 48 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu. Öğretmenin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan öğretmenin yaklaşık 3 ay önce de kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Batman'da evinde kalp krizi geçiren 48 yaşındaki öğretmen Burhanettin Erdinç, yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki Metin Bostancıoğlu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Burhanettin Erdinç'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Batman'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Yaşamını Yitirdi

İhbarla Erdinç'in yalnız yaşadığı Tilmerc Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Erdinç'i yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin kontrolünde, Erdinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Batman'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Yaşamını Yitirdi

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Erdinç'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Erdinç'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Erdinç'in yaklaşık 3 ay önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Batman'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Yaşamını Yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Düsünür:

Kendisine Allahtan rahmet ailesine ve ogrencilerine sabir selamet diliyorum

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