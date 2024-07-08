Batman'da kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Batman'da evinde kalp krizi geçiren 48 yaşındaki öğretmen Burhanettin Erdinç, yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki Metin Bostancıoğlu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Burhanettin Erdinç'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla Erdinç'in yalnız yaşadığı Tilmerc Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Erdinç'i yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin kontrolünde, Erdinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Erdinç'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Erdinç'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Erdinç'in yaklaşık 3 ay önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi.