Defnedilen cenazeyi gece yarısı izinsiz şekilde başka bir mezara taşıdılar

Batman'da 23 Haziran'da hayatını kaybeden Mehmet Ekin (75), ailesi tarafından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Ancak aile, 4 Temmuz'da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti.

GECE SAATLERİNDE CENAZESİ BAŞKA MEZARA TAŞIDILAR

İddiaya göre, Ekin'in defnedildiği mezarın daha önce başka bir kişiye satıldığı, bu kişinin durumu fark edip itiraz etmesi üzerine görevlilerin aileye ve savcılığa haber vermeden gece saatlerinde cenazeyi mezardan çıkararak, başka bir mezara naklettiği öğrenildi.

AİLE NÖBET TUTMAYA BAŞLADI

Olayın ortaya çıkmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Ekin ailesi, sorumlular hakkında polise giderek şikayette bulundu. Aile, süreç sonuçlanana kadar benzer bir taşıma işleminin tekrar yaşanmaması için mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Belediye yetkilileri olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını, adli soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.

Hayatını kaybeden Mehmet Ekin

"BİZE HABER VEREN BİZDEN RIZA ALAN OLMADI"

Olayı fark ettiklerinde büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını ifade eden Mehmet Ekin'in oğlu Mahmut Ekin, "23 Haziran tarihinde babam vefat etti. Mezarlığa defnettik. 10 gün sonra babamın mezarını ziyarete gittiğimizde fark ettik ki babamın mezarının yeri değişmiş. Babamı mezardan çıkarıp, hemen yan taraftaki mezara defnetmişler. Bunun için bizden rıza alan olmadı. Bizi arayıp haber veren de olmadı. Biz kendimiz bunu fark ettik. Bunu fark edince ailece şok yaşadık. Çok üzüntü yaşadık. Bunun için olayın peşine düşmeye karar verdik ve polise şikayette bulunmaya gittik" dedi.

"ÖĞRENDİĞİMİZDEN BERİ ŞOKU YAŞIYORUZ"

Mahmut Ekin sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Babamı defnettiğimiz mezar başkasına satılmış daha önce. Adam fark edince bunu itirazda bulunmuş ve babamın oradan çıkarılıp başka bir yere gömülmesini istemiş yetkililerden. Onlar da apar topar gece yarısı bunu yapmışlar. Biz bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü bizden habersiz hatta savcılıktan bile habersiz yapılmış bir olaydır. Ailem de bu olaya çok üzüldüler. Öğrendiğimizden beri bu şoku yaşıyoruz ve üzüntü içerisindeyiz. Bu görevlilere güvenmediğimiz için dün geceden beri mezarlıkta nöbet tutuyoruz. Ailemizle beraber nöbetleşiyoruz. Çünkü tekrar eski haline dönüştüreceklerini düşünüyoruz. Pazartesi, savcılığa şikayette bulunacağımız için korktuklarını düşünüyoruz"