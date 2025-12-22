Batman'da emniyet ve jandarmaya tahsis edilen 151 araç, törenle teslim edildi

BATMAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 151 araç, valilik bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı için tahsis edilen 151 araç için, valilik bahçesinde tören düzenlendi. Törende İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu dua sonrası anahtar teslimi yapıldı. Ardından oluşturulan konvoyla şehir merkezinde sirenler eşliğinde tur atıldı. Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, "Bundan 2 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da Türkiye çapında emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza toplam 9 bin 200 aracın teslim töreni yapıldı ve 81 ilimize araçlar İstanbul'dan nakledildi. Batmanımıza da şuanda toplamda 151 araç ulaşmış durumdadır. Bu 151 aracın 25 tanesi jandarma 126 araç ise emniyet polis teşkilatımıza tahsis edilmiş durumdadır" dedi.

'EN AZ ASAYİŞ OLAYININ MEYDANA GELDİĞİ İL BATMAN'

Vali Canalp, en az asayiş olayının meydana geldiği ilin Batman olduğunu ifade ederek, "Batman'da her zaman için söylüyoruz. Bizim emniyet asayiş hizmetlerinde, uyuşturucu ile mücadelede en iyi şekilde hareket edebilmemiz, en iyi şekilde vatandaşlarımızın beklentilerine uygun hizmet üretebilmemiz en başta bizim arkadaşlarımızın gösterdiği çabaya, gayrete bağlıdır ama arkadaşlarımızın gösterdiği çaba ve gayretin daha da ötesinde elimizde yeterli imkan ve donanım da olmak zorundadır. Yani bizim emniyetimiz, jandarmamız en iyi şekilde bina ihtiyaçlarını gidermiş olmamız gerekiyor. En iyi şekilde lojistik ihtiyaçlarını gidermiş olmamız gerekiyor. ve en iyi şekilde de donanım ihtiyaçlarını bizim gidermiş olmamız gerekiyor. Eğer bunlardan birinde eksik varsa zincirin halkalarından biri eksik demektir. Bu söz konusu olduğu zamanda bizim bu hizmetleri istediğimiz düzeyde yerine getirmemiz mümkün olmayacaktır. Bu kabulden hareketle biz hem ilçelerimiz de hem de il merkezimizde emniyetimizin, jandarmamızın ihtiyaç duyduğu karakolları ve hizmet binalarını yenileme sürecine girdik ve şu anda şükürler olsun ilçelerimizde de şehir merkezimizde de bir taraftan yapımı bitmiş olan, son aşamaya gelmiş olan karakollarımız var. Hizmet binalarımız var. Diğer tarafından da yeni planladıklarımız var. Bunun en belirgin örneği de polisimiz için yeni 4 tane şehir merkezinde inşallah 2026-2027 yılları içerisinde yapacağımız yeni hizmet noktaları olacak. Bu da bizim emniyetimizin, polisimizin Batman şehir merkezindeki güvenlik hizmetlerinin artmasına bir vesile teşkil edecek. Bugün buradaki 151 araçta yine aynı amaca hizmet etmek için elde ediyoruz. Çünkü biz araç, gereç, donanım ne kadar arttırırsak bizim yürüteceğimiz hizmetlerin kalitesi de o kadar artacaktır. Türkiye çapında 81 ilin içerisinde asayiş hizmetleri, asayiş müessir olaylar söz konusu olduğu zaman en az asayiş olayının meydana geldiği il Batman olmuştur. Bu bizim açımızdan kıvanç vericidir. Ortaya koyacağımız bu donanımdan sonra inşallah bu hizmetleri daha da ileri noktalara götüreceğiz. Bu araçlar bizim Batman'da uyuşturucu ile mücadelemize destek verecek araçlardır. Büyükşehir olmayan 51 ilin içerisinde de bizim jandarmamız en fazla uyuşturucu işlemi yapan, uyuşturucuya karşı en fazla operasyon düzenleyen jandarma olmuştur. Hem polisimiz hem de jandarmamız Batmanımızı Türkiye'nin enleri değil en uç noktadaki örneği haline getirmeyi başarmışlardır" diye konuştu.

