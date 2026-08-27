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Batman'da Cezaevi Personeline ve Tekstil Çalışanlarına Yangın Eğitimi

Batman'da Cezaevi Personeline ve Tekstil Çalışanlarına Yangın Eğitimi
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Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 25 infaz koruma memuru ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 50 tekstil çalışanına yangın güvenliği, tahliye yöntemleri ve söndürme cihazlarının kullanımı konularında teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Eğitim sonunda yangın söndürme tatbikatı yapılarak, olası yangınlara hızlı ve doğru müdahale edilmesi hedeflendi.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cezaevi personeline ve tekstil çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 25 infaz koruma memuru ile organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 50 tekstil çalışanına teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Eğitimde, yangın güvenliği, tahliye yöntemleri ve söndürme cihazlarının kullanımı anlatılarak, yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Çalışmayla, olası yangınlara hızlı ve doğru müdahale edilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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