Batman'da Cezaevi Personeline ve Tekstil Çalışanlarına Yangın Eğitimi

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cezaevi personeline ve tekstil çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 25 infaz koruma memuru ile organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 50 tekstil çalışanına teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Eğitimde, yangın güvenliği, tahliye yöntemleri ve söndürme cihazlarının kullanımı anlatılarak, yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Çalışmayla, olası yangınlara hızlı ve doğru müdahale edilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA