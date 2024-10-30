Üye Girişi
Haberler

Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Nesim Adım isimli şahıs, villada oğlu ve eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olaydan geriye, Nesim Adım'ın katliamdan saatler önce paylaştığı ailesiyle çekilmiş fotoğraflar kaldı.

Batman'da bir baba, evinde oğlu ve eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olaydan geriye aile fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.

Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

OĞLU VE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Batman'da tüyler ürperten bir aile katliamı yaşandı. Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki villada oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.

Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik Cinayet 3-sayfa Batman Güncel Baba Suç

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudu

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk açıklama
500

Yorumlar (1)

Banu Boran:

Sürekli aynı haberler....

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarşamba hangi diziler var? 30 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı kimdir? Fatıma Zehra Kınık kaç yaşında? MasterChef Düello kim kazandı? (ÇORBALAR) 30 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ekim günün maçları nereden izlenir? Meltem Miraloğlu intihar mı etti? Meltem Miraloğlu neden intihar etti? 20 desilyon dolar kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Meltem Miraloğlu öldü mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.