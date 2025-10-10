Batı Trakyalı Türkler, Kültürel Kimliklerinin Tanınmasını İstiyor

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Kültür Bakanlığınca hazırlanan bölgesel kültür planlarında Türk kimliklerinin de dikkate alınmasını istiyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yayımlanan açıklamada, 7 Ekim 2025'te Gümülcine'deki bir etkinlikte konuşan Kültür Bakan Yardımcısı İason Fotilas'ın, Gümülcine'nin kültürlerarası kimliğini ve bölge kültürünün ulusal bir zenginlik olduğunu ifade eden sözleri "doğru ama eksik" olarak nitelendirilerek, Türk kültürel kimliğinin de dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Bölgedeki Türk toplumunun yüzyıllardır bu coğrafyada köklü bir varlığı bulunduğu vurgulanarak, kültürel kimliğin yok sayılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Türk kimliğinin projelerde yer almamasının eksiklik olacağının altı çizilen açıklamada, Batı Trakya'daki şehirlerin Türk kültürel mirasının da planlama sürecine dahil edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yunanistan, Türk kimliğini inkar ediyor

Lozan Barış Antlaşması, Batı Trakya'daki Türk varlığını fiilen tanıyan hükümler içermesine rağmen Yunanistan hükümeti, Türk azınlık ifadesinin antlaşma metninde yer almadığını ileri sürerek azınlığın etnik kimliğini tanımıyor.

Lozan Barış Antlaşması'nın "Azınlıkların Korunması" başlıklı maddelerinde "Müslüman" tabiri geçse de antlaşmanın diğer hükümlerinde yer alan "Türk" ifadesi ve konferans tutanaklarında yapılan beyanlar, mübadele dışında bırakılan Batı Trakya'daki azınlık mensuplarının Türk olduklarını açıkça ortaya koyuyor.