Üye Girişi
Haberler

Batı Trakya'da Türk Kültürü ve Dil Mücadelesi

Batı Trakya'da Türk Kültürü ve Dil Mücadelesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Batı Trakya'daki Türklerin dil ve din özgürlüğü konusunda yaşadığı zorlukları ve Yunan devletinin Türkçeyi yok etmeye yönelik projelerini ele aldı. Trampa, kültürün bir toplum için hayati önemde olduğunu vurguladı.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, "Kültür bir toplumun her şeyidir. Dilimiz bizim kültürümüzü oluşturur. Yunan devletinin verdiği en büyük mücadele bizim dilimizi yok etme noktasındadır. Yani Türkçeyi yok etme, unutturma gayesiyle bütün hamle ve projeleri yapar." dedi.

Trakya Üniversitesi Rumeli Gençlik Topluluğunda İlahiyat Fakültesinde düzenlenen " Batı Trakya'da Müslüman Türk Olmak" konferansına konuşmacı olarak katılan Trampa, tarihi çok eskilere dayanan Batı Trakya'nın özellikle Anadolu'da Edirne, Kırklareli veya Tekirdağ'ın bir kasabası olarak zannedildiğini söyledi.

Lozan Barış Antlaşması'yla Batı Trakya'nın sınırlarının çizildiğini belirten Trampa, " Batı Trakya'yı tanımlarken gümrükten çıktığımız zaman 'Meriç'ten Karasu'ya kadar' deriz. Pazarkule Gümrüğünden çıkınca Kavala sınırlarına kadar olan bölge Batı Trakya sınırlarını oluşturur. Buralarda çok resmi rakamlar yok ama 100- 120 bin civarında bir nüfus var." dedi.

"Dil ve din özgürlüğü tam yaşanmıyor"

Trampa, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin özellikle dilini ve dinini özgürce yaşayamadığını belirtti.

Din, dil ve geleneklerin Batı Trakya'da yaşayan Türklerin kültürünü oluşturduğunu vurgulayan Trampa, şunları kaydetti:

"Birinci argüman dilini, dinini ve geleneğini korumaktır. Ondan sonra dini özgürlükleri korumak ve muhafaza etmek, vakıflarımız korumak, eğitim alanında yapılan haksızlıklarla mücadele etmek ve sivil toplum kuruluşlarına indirilen darbelere karşı mücadele etmek. Batı Trakya'da Türk olmayı bu başlıklar altında toplayabiliriz.

Kültür bir toplumun her şeyidir. Dilimiz bizim kültürümüzü oluşturur. Yunan devletinin verdiği en büyük mücadele bizim dilimizi yok etme noktasındadır. Yani Türkçeyi yok etme, unutturma gayesiyle bütün hamle ve projeleri yapar. Dil bu noktada en önemli unsurdur. Eğer siz dilinizi yani Türkçenizi kaybederseniz dini ve milli değerlerinizi anlatamazsınız. Gelenek ve görenekleriniz başka nesillere aktaramazsınız. Diliniz yok olursa geri kalan temel değerler de yok olup gider."

"Yunanistan taktikler deniyor"

Yunan devletinin Batı Trakya'da yaşayanların Türklüğünü inkar ettiğini vurgulayan Trampa, Yunan okullarına giden Türk çocuklarının zamanla dillerini ve kültürlerini unuttuğunu söyledi.

Yunanistan'ın azınlıkların Türk dilini konuşmasını bilerek engellemeye ve unutturmaya çalıştığını aktaran Trampa, Batı Trakya'da kültürlerini ve dillerini yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yunanistan'ın azınlık Türk ilkokullarını 9 öğrenciden az olursa kapattığını ifade eden Trampa, şöyle devam etti:

"Bu tamamen Türk okullarını engellemeye yönelik bir şeydir. Diyor ki 'Öğrenci azaldı, öğrenci azlığından dolayı okulu askıya aldım.' Aslında bu bir taktik. Niye askıya alıyor, çünkü bizim ilkokullarımız vakıf heyetine ait eğer kapatırsa vakıf heyeti farklı bir amaçla, yine orada kültürümüzü dilimizi öğretebilir. Buna engel olmak için "kapatmadım, askıya aldım' diyor ve bina çürüyene kadar girmene engel oluyor.

Burada yapılan bütün çalışmalar bizim gençlerimizin çocuklarımızın dilini değerlerini öğrenmemesi yönündendir. Başarılı mı peki? Kısmen başarılı. Görüyorum sabahları anne çocuğunu almış, bizim okulların önünden geçiyor, gidiyor Yunan okullarına bırakıyor. O çocuk ilkokul, ortaokul, lise Yunanca okuyunca, tamamen Yunan kültürüyle yetişiyor."

Batı Trakya'da Osmanlı döneminde inşa edilen birçok yapı olduğunu ifade eden Trampa, bu yapıların zamanında o şehirlerin sosyal ve manevi yapısını güçlendiren simgeler olduğunu vurguladı.

Osmanlı'nın şehirlerin ruhuna hitap eden eserler inşa ettiğini hatırlatan Trampa," Cami, medrese, çeşme, kervansaray gibi yapılar. Şimdilerde bu yapıların çoğu yıkılmış, ayakta kalanlarda amacına uygun kullanılmıyor. Yunan hükümetleri olanların de ihya edilmesine ve cami olarak kullanılmasına izin vermiyor. "dedi.

Trampa, Yunan yönetiminin bu tür değişiklikleri yaparak Osmanlı dönemini ve Türk izlerini unutturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Kültür Sanat Batı Trakya Politika Kültür Güncel edirne

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YouTube bugün açılır mı? 23-24 Ekim YouTube düzeldi mi? Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba? Erişim engeli ne zaman kalkacak? Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram ne zaman düzelecek 23 Ekim Çarşamba (BANT DARALTILDI MI)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.