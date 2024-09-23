Batı Trakya'da Sel Felaketi: Yangınların Etkisi Hissediliyor

Batı Trakya'da, geçen yılki yangınlar sonucu bitki örtüsünün yok olması ve toprağın suyu emme özelliğini kaybetmesi nedeniyle, Türklerin çoğunlukta olduğu Gümülcine kenti yakınlarındaki Narlıköy'de meydana gelen şiddetli yağış büyük hasara yol açtı.

Köy sakinleri, yangınlar sonrası yok olan bitki örtüsünün, şiddetli yağmurların sele dönüşmesine neden olduğunu belirterek yetkililere sitem etti.

Felaketten sonra köylüler yaralarını sararken, evlerini ve köylerini temizlemek için büyük çaba gösteriyor.

Rodop ili Yeni Sol Partisi Milletvekili Özgür Ferhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın kuzeyindeki bölgelerin aşırı sıcak ve düzensiz yağış nedeniyle ciddi kurak bir yıl geçirdiğini söyledi.

Ferhat, bu iklimsel değişikliklerin Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde, özellikle de Rodop'ta büyük etkiler yarattığını belirterek, bunun hem doğa üzerinde hem de bölge halkının yaşamında ciddi olumsuzluklara yol açtığını ifade etti.

Rodop'un doğu ve batısında Ağustos 2023'teki büyük orman yangınlarına işaret eden Ferhat, bu yangınların kırsal alanları, yerleşim bölgelerini ve tarım arazilerini savunmasız hale getirdiğini vurguladı.

Yangınlar sonucunda binlerce dönüm ormanın yok olduğunu ve ormanla birlikte pek çok canlının da zarar gördüğünü belirten Ferhat, köylerdeki ev ve iş yerlerinin ciddi hasar aldığını, tarım arazilerinin de kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Yangınlar sonrası ormanların yok olmasıyla yağmur sularının doğal süzgeç işlevinin ortadan kalktığını söyleyen Ferhat, "Önlem alınmaması bölgeyi sel felaketlerine karşı savunmasız bırakıyor." dedi.

Ferhat, bir yıl içinde acil önlem projeleri devreye alınsa, sel bariyerleri kurulsa ve yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları yapılsaydı, felaketin boyutlarının bu kadar büyük olmayabileceğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin ve merkezi idarenin bu süreçteki sorumluluğuna değinen Ferhat, belediyeler, eyalet yönetimleri, orman ve su işleri müdürlüklerinin fon ve idari eksiklikler nedeniyle yeterli önlemleri alamadığını belirtti. Bu konuda İçişleri Bakanlığından yardım talep ettiklerini kaydetti.

Kendisinin konuyu yakından takip ettiğini ve gerekli tüm girişimlerde bulunduğunu belirten Ferhat, resmi kurumların, bürokrasi ve gecikmeler yüzünden gerekli adımları atmada yetersiz kaldığını söyledi.

Mecliste projelerin onaylandığını ve finansmanın sağlandığını ifade eden Ferhat, buna karşın yapıların tamamlanmaması nedeniyle bölgenin zorlu bir kış mevsimi geçirme riskinin arttığını vurguladı.

Ferhat, "Bölgemizi gelecek nesillere insanca yaşayabilecekleri bir yer olarak bırakmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur." dedi.

"Felaketin sebebi geçen yıl çıkan orman yangınları"

Sel felaketinin en yakın tanıklarından biri, köy sakinlerinden Hüseyin Sadık, selin yaşandığı gün saat 16.00 sularında köyüne geldiğinde yağmurun başlangıçta şiddetli olmadığını söyledi.

Ancak evinin yakınlarına geldiğinde selin tüm yolu kapladığını, yağmurun giderek şiddetlendiğini ifade eden Sadık, "Bir süre sonra devasa kayalar bile suyla birlikte sürüklenmeye başladı." dedi.

Sadık, felaketin sebebinin geçen yıl çıkan orman yangınları olduğunu dile getirdi.

Yangınların bitki örtüsünü yok ettiğini ve toprağın yağmuru tutamadığını anlatan Sadık, "Dağlarda bitki örtüsü olsaydı, bu felaket yaşanmazdı," dedi.

"Köylüler, devlet desteği bekliyor"

Köyde imam olarak görev yapan Sadık Sadık ise daha önce böyle bir olay yaşamadığını, köydeki 80-90 yaşındaki kişilerin de böyle bir felaketi ilk kez gördüğünü söyledi.

Geçen yıl çıkan orman yangını bitki örtüsünü tamamen yok ettiğinden yağmur sularının toprak tarafından emilmediğini kaydeden Sadık, suların yaklaşık 10 ev ve dükkana girdiğini, caminin içine girmesinin ise son anda engellediğini aktardı.

Yetkililerin, yangından sonra köyü korumak için 4 set yapacaklarına dair söz verdiğini ancak henüz bir adım atılmadığını belirten Sadık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Setler yapılırsa köy korunur fakat ne zaman yapılacağı belli değil, belki 2 yıl sürebilir. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Köylüler, devlet desteği bekliyor."