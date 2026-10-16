Batı Şeria'da zeytin hasadı izlerken Washington Post fotomuhabiri saldırıda yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında yaralanan The Washington Post fotomuhabiri Heidi Levine, kaldırıldığı hastane yatağında yaşadıklarını anlatarak, "Yere düştüm ve yaklaşık 10 dakika boyunca beni tekmelediler." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde bugün Filistinliler ile bölgedeki zeytin hasadını takip eden Levine, Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli 80 civarında İsraillinin saldırısına uğradı.

Ramallah'ta kaldırıldığı hastanede gazetecilere konuşan Levine, Filistin topraklarını gasbeden maskeli İsraillilerin zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve onları korumaya gelen aktivistlere sapanlar ve molotofkokteylleriyle saldırdığını söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Saldırgan grup hızla üzerimize doğru koşuyordu, alandaki herkes geri çekilmeye başladı. Olay anında çevrede hiçbir İsrail askeri bulunmuyordu. Bir anda saldırıya uğradım."

İlk etapta en az 25 ila 50 kişilik bir grubun alana indiğini gördüğünü dile getiren ABD'li fotomuhabiri, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Yere düştüm ve yaklaşık 10 dakika boyunca beni tekmelediler. Fotoğraf makinelerime ve çantama tutunmaya çalışıyordum. Pasaportumun olduğu bel çantamı, makinelerimi zorla söküp aldılar, çantamı parçaladılar.

Boynumda iple asılı olan telefonumun ipini koparıp aldılar ve beni tekmelemeyi sürdürdüler. Başımda kaskım, üzerimde siyah ceketim vardı; en azından bunlar başımı ve beni korudu. Kalkıp tekrar tekmelediler, bu durum 10 dakikadan fazla devam etti."

Saldırının ardından Filistinlilerin araya girerek kendisini kurtarmayı başardığını ve güvenli bir alana taşıdığını belirten Levine, olay yerine gelen ambulansla önce Ebu Felah'taki tıp merkezine, ardından hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Levine, yaşananları "tam bir delilik" şeklinde nitelendirerek, saldırı sırasında şiddeti engellemeye çalışan hiç kimseyi görmediğini vurguladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Levine'in, aldığı darbeler nedeniyle kanayan sol eli ve sol ayağı doktorlar tarafından sargıya alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık zeytin hasadı yapan Filistinliler ve bölgede bulunan gazetecileri saldırılarla hedef alıyor.

Kaynak: AA