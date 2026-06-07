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Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da inşaat işçicilerini darbetti

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden silahlı bir İsrailli grup, Ramallah yakınlarındaki Cilcilye köyünde inşaat işçilerine saldırarak onları darbetti ve bölgeden uzaklaştırdı. Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki saldırı ve baskınlarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı bir grup İsrailli, işgal altındaki Batı Şeria'da çalışan inşaat işçilerine saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailli silahlı grup, Ramallah'ın kuzeyindeki Cilcilye köyüne baskın düzenledi.

Köyde çalışan inşaat işçilerine saldıran İsrailliler, Filistinli işçileri darbetti ve bölgeden zorla uzaklaştırdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece geçen mayıs ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 1659 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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