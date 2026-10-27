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Batı Şeria'da İsrail ordusu ve gasbedicilerin saldırısında 4 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerindeki baskın ve saldırılarında 4 Filistinli yaralandı. Saldırılarda zeytin hasadı yapan Filistinliler de hedef alındı; Kızılay ekiplerinin yaralıya müdahalesi engellendi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde düzenledikleri baskın ve saldırılarında 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Nablus'un güneyindeki Huvara kontrol noktası yakınlarında Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu bir Filistinli ayağından yaralandı.

İsrail askerleri, yaralıya müdahale etmek isteyen Kızılay ekiplerini bir süre engelledi. Sağlık ekipleri daha sonra yaralıyı tedavi için hastaneye nakletti.

Zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'un kuzeyindeki Burka beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı. Saldırıda 50 yaşındaki Filistinli darbedilerek yaralandı.

Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyünde de zeytin hasadı yapan Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı. Saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri koruyan ve olaya müdahale eden İsrail askerleri ise Filistinli bir çiftçiyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli ailenin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının gölgesinde sürüyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi de bölgedeki baskıları artırıyor.

Kaynak: AA
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