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İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Açtığı Ateş Sonucu 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Açtığı Ateş Sonucu 1 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Salfit kentinde düzenlediği baskında 32 yaşındaki Mustafa el-Hatib hayatını kaybetti. Ambulansın iki saat bekletildiği saldırıyla 2026 başından bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73'e çıktı. Ayrıca İsrail, Sincil kasabasında 464 dönüm araziye el koydu.

RAMALLAH, 26 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, Salfit'in batısındaki Sarta köyünde bir eve baskın düzenleyen İsrail güçlerinin saldırısında 32 yaşındaki Mustafa el-Hatib'in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yerel kaynaklar, evinde vurulan el-Hatib'e ulaşmak isteyen ambulansın İsrail güçleri tarafından iki saat boyunca engellendiğini aktardı.

Filistin resmi verilerine göre, el-Hatib'in öldürülmesiyle 2026 başından bu yana İsrail ordusu ile yerleşimcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73'e yükseldi. Ölenler arasında 17 çocuk, 5 kadın ve 2 yaşlı bulunuyor.

İsrail tarafı saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail makamlarının Ramallah'ın kuzeyinde yer alan Sincil kasabasında 464,4 dönümlük araziyi "devlet arazisi" ilan ederek el koyduğunu açıkladı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ise söz konusu kararı kınayarak, bu durumu "ilhak ve yerleşimci sömürgeciliği projesinde tehlikeli bir tırmanış, sömürgeci gerçeklikleri dayatmak ve Filistin halkına yönelik yerinden etme ile etnik temizlik planını tamamlamak için bir araç" olarak nitelendirdi.

İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uluslararası toplum tarafından yasadışı kabul edilen yerleşim birimleri kurmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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