Batı Şeria'da gün içinde 18 saldırı kaydedildi, 1 Filistinli çiftçi yaralandı

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda, 1 Filistinli çiftçi yaralanırken, gün içinde Filistinli çiftçiler, arazileri ve mülklerine yönelik 18 saldırı kayda geçti.

Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Burham köyünde zeytin toplayan Filistinlilere saldıran İsrailliler bir çiftçiyi darbederek yaraladı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde zeytin hasadı yapan Filistinli bir aileye saldırdığı belirtildi.

İnsan hakları aktivisti Usame Mehamira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin El Halil'deki Yatta beldesinin güneyinde bulunan Hıllet el-Hummus bölgesinde Filistinlilere ait bir eve baskın düzenlediğini söyledi.

Evin Hayri Ebu Tuhfe'ye ait olduğunu belirten Mehamira, İsraillilerin baskın sırasında aile üyelerine yönelik provokatif davranışlarda bulunduğunu ifade etti.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi de İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere, arazilerine ve mülklerine yönelik gerçekleştirdiği 18 saldırı ve ihlalin belgelendiğini açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, saldırıların kuzeyde Ramallah ve el-Bire kenti ile Nablus, Selfit ve Cenin kentleri, güneyde ise El Halil ve Beytüllahim kentlerinde meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada saldırı ve ihlallerin "darp, gözaltına alma, Filistinlileri arazilerinden çıkarma, mahsul ve ekipmanların çalınması, mülklerin ateşe verilmesi ve ağaçların tahrip edilmesini" kapsadığı kaydedildi.

Ekim ayı başında başlayan ve binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadı döneminde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve arazilerine yönelik saldırılarını artırıyor.

Konseyin verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da 26 binden fazlası zeytin ağacı olmak üzere 45 bini aşkın ağaç kesildi veya zarar gördü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 194 yerleşim yeri ve yaklaşık 400 kaçak yerleşim noktasında Filistin topraklarını gasbeden 750 bini aşkın İsrailli bulunuyor.

Kaynak: AA