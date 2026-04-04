Batı Şeria'da, 28 Şubat'tan bu yana 7'si çocuk 22 Filistinli, İsraillilerin saldırısında hayatını kaybetti

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan beri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7'si çocuk 22 Filistinli, İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin raporunda, artan şiddet ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine dikkati çekti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da şiddet, zorlayıcı politika ve uygulamaların yüksek seviyede seyrettiği ve bu durumun can kaybı, maddi hasar ve daha fazla yerinden edilmeye yol açtığı belirtilen raporda, 2026'da İsrail ordusu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Batı Şeria'da hayatını kaybedenlerin sayısının 7'si çocuk 22 olduğu ve bu sayının 2026'da hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının üçte birine tekabül ettiği kaydedildi.

Bu süreçte 100'den fazla Filistin bölgesine can kaybı ve maddi hasara yol açan 211 Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli saldırısının belgelendiğine işaret edilen raporda, mart ayında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bunun 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, 2026'da üçte ikisi Ürdün Vadisi'nde olmak üzere bin 700'den fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiği vurgulandı.