Haberler

Karabük'te "Batı Karadeniz Starını Arıyor" ses yarışması yapıldı

Karabük'te 'Batı Karadeniz Starını Arıyor' ses yarışması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te BRTV tarafından düzenlenen 'Batı Karadeniz Starını Arıyor' ses yarışmasının finali yapıldı. 142 aday arasından finale kalan 4 yarışmacı sahne aldı, jüri değerlendirmesi sonucu müzik öğretmeni Gözde Erdel birinci oldu.

Karabük'te "Batı Karadeniz Starını Arıyor" ses yarışması gerçekleştirildi.

Bizim Radyo ve Televizyon (BRTV) tarafından düzenlenen ve yaklaşık dört ay süren yarışmanın final gecesi, Karabük Belediyesi Kanyon Park Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz'in farklı illerinden 142 adayın başvurduğu yarışmada, gerçekleştirilen elemelerin ardından finale kalan 4 yarışmacı, şampiyonluk için sahne aldı.

Yapımcılığını Hasan Alp'in üstlendiği yarışmanın final gecesinde, Alp, Dr. öğretim üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu ve Orhan Demirağ'dan oluşan jüri heyeti, finalistlerin sahne performanslarını değerlendirerek dereceye giren isimleri belirledi.

Final gecesinde Gözde Erdel, Yunus Enes Doğmaz, Kader Gider ve Tarık Yüksel sahne performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birinciliğini müzik öğretmeni Gözde Erdel kazandı.

Finalde sahne alan tüm yarışmacılara ve finalistlere teşekkür plaketi verildi.

Törene, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber