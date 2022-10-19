Batı Karadeniz'de palamut bolluğu devam ediyor

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamutun fiyatı 30 liraya kadar düştü.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamutun fiyatı 30 liraya kadar düştü.

Kasalar dolusu palamutlarla limana dönem tekneler, kamyonlarla ülkenin bir çok iline palamut sevkiyatı yapmaya başladı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların arada bir poyraz fırtınasından etkilense bile palamut bolluğun devam ettiğini söyledi.

Çok ciddi oranda Akçakoca'da palamut çıktığını belirten Karakaş," Akçakoca'da 2 gündür ciddi anlamda palamut çıkıyor.Gırgır ve teknelerden 2 binden 5 bin kasaya kadar palamut çıkıyor. Kıyı balıkçılarına da av vermeye başladı. Bu avcılığın sonucu tezgah fiyatlarına yansıdı. Şu anda palamudun tanesi 30 liraya kadar düştü. Bu güzel havalarda çok daha palamut geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Her kesimin palamut bolluğundan mutlu olduğunu vurgulayan Karakaş, "Balıkçılar süründen olsun, fiyattan olsun memnunlar. Balık az olup pahalı olacağına, çok olup ucuz olması bizi mutlu ediyor. Bizi sürümden kazandırıyor." şeklinde konuştu.

"Aynı zamanda Palamut ucuz olunca vatandaşında talebi fazla oluyor" diyen Karakaş, "Şu zamanda çıkan çok palamut, soğuk hava depolarına girecek pozisyona geldi. İyice yağlandı. Evlerde buzdolaplarına derin donduruculara koyma zamanı geldi. Bol palamut çıkması hem vatandaşı hem de bizim için şans diyebiliriz.Bir müddet daha böyle devam edecek. Yaklaşık 15-20 gün daha devam eder." dedi.

Karakaş, vatandaşın da ucuz olmasından memnun olduğunu 1 kilo palamudun 30 liraya rahat bir şekilde yiyebildiğini sözlerine ekledi.