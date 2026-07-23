Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Finike arası) yarın öğle saatlerinden sonra fırtına beklendiğini, gece saatlerinde etkisini kaybedeceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Finike arası) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu