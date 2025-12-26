Erbil Başkonsolos Muavini Kapucu, Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Erbil Başkonsolos Muavini Kubilay Kapucu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Siyasi ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf ile Türkiye ziyaretini ve Türkmenleri yakından ilgilendiren konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Başkonsolos Muavini Kapucu'nun Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile bir araya geldiğini bildirdi.

Açıklamada, ikilinin, Maruf'un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini ve Türkmenleri yakından ilgilendiren konuları ele aldığı belirtildi.

Kapucu ile Maruf, görüşmenin ardından, Erbil'de 2 ay önce çıkan yangında büyük hasar gören ve Irak Türkmenleri için manevi değer taşıyan Şeyh Muhammed Horasani Türbesi'ni ziyaret ederek tamir ve restorasyon işlemlerine dair incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, yayımladığı mesajda, "Böyle talihsiz hadiselerin bir daha vuku bulmaması ümidiyle geçmiş olsun diliyor; restorasyonda emeği geçen başta Sayın Bakan olmak üzere bütün kesimlere ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.