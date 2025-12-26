Haberler

Erbil Başkonsolos Muavini Kapucu, Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erbil Başkonsolos Muavini Kubilay Kapucu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bakanı Aydın Maruf ile Türkiye ziyareti ve Türkmenleri ilgilendiren konuları değerlendirdi. Görüşmenin ardından, yangında hasar gören Şeyh Muhammed Horasani Türbesi ziyaret edildi.

Erbil Başkonsolos Muavini Kubilay Kapucu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Siyasi ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf ile Türkiye ziyaretini ve Türkmenleri yakından ilgilendiren konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Başkonsolos Muavini Kapucu'nun Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile bir araya geldiğini bildirdi.

Açıklamada, ikilinin, Maruf'un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini ve Türkmenleri yakından ilgilendiren konuları ele aldığı belirtildi.

Kapucu ile Maruf, görüşmenin ardından, Erbil'de 2 ay önce çıkan yangında büyük hasar gören ve Irak Türkmenleri için manevi değer taşıyan Şeyh Muhammed Horasani Türbesi'ni ziyaret ederek tamir ve restorasyon işlemlerine dair incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, yayımladığı mesajda, "Böyle talihsiz hadiselerin bir daha vuku bulmaması ümidiyle geçmiş olsun diliyor; restorasyonda emeği geçen başta Sayın Bakan olmak üzere bütün kesimlere ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi