Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü

Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü
Güncelleme:
Elazığ'da evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Ö.'yü gördü. Aralarında çıkan tartışmada belindeki tabancaya sarılan başkomiser, jandarma personelini vurarak öldürdü.

Elazığ'da, Başkomiser Metin K. evine döndüğünde içeride gördüğü jandarma personeli Orhan Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'ndeki Elisa Park Konutları'nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Ö.'yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Ö.'nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Metin K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
