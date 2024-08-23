Başkentte Öğleden Sonra Kısa Süreli Sağanak Yaşandı
Ankara'nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve araçlar ilerlemekte zorluk çekti. ASKİ ekipleri, su birikintilerinin olduğu noktalarda mazgalların açılması için çalışma yaptı.
Başkentte öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.
Etimesgut ve Sincan'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
ASKİ ekipleri, suyun biriktiği noktalarda, mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.
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