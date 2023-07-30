Başkentte motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yan yana duran iki motosikleti saniyeler içinde çaldılar

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde saniyeler içinde iki motosikleti çalarak kayıplara karışan şahıslar, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Çarşamba günü Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Mutlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Saat 3.30'da iki şahıs, yol kenarında park halinde duran iki motosikleti aynı anda iterek çaldılar. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre,Çalınan motosikletlerden biri yol kenarına bırakılmış halde bulunurken, Cüneyt Sağlam'a ait olan 16 AJP 745 plakalı motosikletten bir iz bulunamadı.

Çalınan motosikletlerden birinin sahibi olan Cüneyt Sağlam, değeri yaklaşık 100 milyar olan motosikletin bir an önce bulunmasını istediğini ifade etti. Olay sonrası mağduriyet yaşadığını belirten Sağlam, "Motorumu karşı tarafa park ettim, benim içeriye girmemle, iki kişi gelip iki motora da binip ellerini kollarını sallayarak kendi motorlarıymış gibi itekleyerek aşağı doğru gidiyorlar. Büyük ihtimalle beni takip ettiler. Saat 3.30'da motorları götürüyorlar, ben saat 3.40'da fark ettim. Hemen arkalarından arabayla çıktım fakat ne tarafa gittiklerini göremediğim için denk gelmedik. Saat 4.00'da çalıntı ihbarında bulundum ve sabah şahısların motoru nereye götürdüklerini öğrendim. Ertesi gün sabaha karşı bir tanesi yakaladılar. Motorun Kıbrıs Köyü'nde birine teslim edildiğini söylediler. Çaldıkları diğer motoru aynı gün akşamında Samsun Yolu'na bırakmışlar ama benim motoru götürmüşler. Nere götürdükleri, kime verdikleri belli ama bulunamıyor. Motorumun fiyatı 90 ile 110 milyar arasında değişiyor. İş yerim uzak olduğu için işe gelip giderken kullanıyordum. Şu anda çok büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Motosiklet ile yarım saat gittiğim yolu şimdi otobüsle 3 saatte gidiyorum. En kısa sürede bu işin çözülmesini istiyorum" dedi.