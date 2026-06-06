Başkentte Türkiye Çevre Haftası çocuk etkinlikleriyle kutlanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Ankara'da çocuklara yönelik atölye, oyun alanı ve farkındalık etkinlikleri düzenledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Türkiye Çevre Haftası kapsamında başkentte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Bu yıl "Dünya Bize Emanet" temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında, Saraçoğlu Mahallesi'nde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendi, şişme oyun alanları kuruldu.
Etkinlikte çocuklara çevrenin korunması, sıfır atık??????? uygulamaları ve geri dönüşüm bilincine ilişkin bilgiler verildi.
Çocuklar gün boyunca çeşitli oyunlarla eğlenirken, bir yandan da çevre farkındalığını artırmaya yönelik etkinliklere katıldı.
Etkinliklerde, "Ceviz Adam" gösterisi sahnelenirken, şarkılar eşliğinde çocuklar gün boyu eğlendi.