Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir birliktelikleriyle dikkat çeken çiftin ayrıldığı iddia edildi. Magazin muhabiri Akif Yaman'ın özel haberine göre ikili, ilişkilerini bitirerek yollarını arkadaşça ayırdı.

BU KEZ YOLLARINI ARKADAŞÇA AYIRDILAR

Daha önce defalarca ayrılık haberleriyle anılan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in bu kez ilişkilerine son verme kararı aldığı belirtildi. Çiftin herhangi bir tartışma ya da kriz yaşadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, ayrılığın nedenine dair de henüz bir açıklama yapılmadı.

Sarıkaya ve Demir'in konuyla ilgili sessizliğini koruması ise ayrılık kararının kesinleşip kesinleşmediği sorusunu beraberinde getirdi.

DAHA ÖNCE DE AYRILIP BARIŞMIŞLARDI

İlişkileri 2023 yılının sonlarında başlayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, birliktelikleri boyunca birçok kez ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Ağustos ve Aralık 2024'te ortaya atılan söylentilerin ardından Haziran 2025'te de çiftin yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Ancak ikili ilişkilerine devam etmişti.

Nisan 2026'da yeniden ortaya çıkan ayrılık söylentilerine Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in paylaşımına bıraktığı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle yanıt vermişti.

EYLÜL AYINDA BARIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Çiftin geçtiğimiz eylül ayında yaşadıkları bir tartışmanın ardından yaklaşık 48 saat küs kaldığı, Mert Demir'in romantik bir jestiyle yeniden barıştıkları iddia edilmişti. Demir'in aynı dönemde Sarıkaya'nın makyajsız fotoğrafını paylaşması da dikkat çekmişti.

Son ayrılık haberiyle birlikte çiftin ilişkilerinin geleceği yeniden merak konusu oldu. Ancak iki ünlü isimden henüz iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi.