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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu

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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkilerini sonlandırdığı öne sürüldü. Ünlü oyuncu ile şarkıcı, bu kez yollarını arkadaşça ayırma kararı aldı. Daha önce birçok kez ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kalan çiftin son kararı merak uyandırırken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  • Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkilerini bitirerek arkadaşça yollarını ayırdığı iddia edildi.
  • İlişkileri 2023'ün sonlarında başlayan çift, Ağustos ve Aralık 2024 ile Haziran 2025'te de ayrılık söylentileriyle gündeme gelmişti.
  • İki ünlü isimden ayrılık iddiasını doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir birliktelikleriyle dikkat çeken çiftin ayrıldığı iddia edildi. Magazin muhabiri Akif Yaman'ın özel haberine göre ikili, ilişkilerini bitirerek yollarını arkadaşça ayırdı.

BU KEZ YOLLARINI ARKADAŞÇA AYIRDILAR

Daha önce defalarca ayrılık haberleriyle anılan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in bu kez ilişkilerine son verme kararı aldığı belirtildi. Çiftin herhangi bir tartışma ya da kriz yaşadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, ayrılığın nedenine dair de henüz bir açıklama yapılmadı.

Sarıkaya ve Demir'in konuyla ilgili sessizliğini koruması ise ayrılık kararının kesinleşip kesinleşmediği sorusunu beraberinde getirdi.

DAHA ÖNCE DE AYRILIP BARIŞMIŞLARDI

İlişkileri 2023 yılının sonlarında başlayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, birliktelikleri boyunca birçok kez ayrılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Ağustos ve Aralık 2024'te ortaya atılan söylentilerin ardından Haziran 2025'te de çiftin yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Ancak ikili ilişkilerine devam etmişti.

Nisan 2026'da yeniden ortaya çıkan ayrılık söylentilerine Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in paylaşımına bıraktığı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle yanıt vermişti.

EYLÜL AYINDA BARIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Çiftin geçtiğimiz eylül ayında yaşadıkları bir tartışmanın ardından yaklaşık 48 saat küs kaldığı, Mert Demir'in romantik bir jestiyle yeniden barıştıkları iddia edilmişti. Demir'in aynı dönemde Sarıkaya'nın makyajsız fotoğrafını paylaşması da dikkat çekmişti.

Son ayrılık haberiyle birlikte çiftin ilişkilerinin geleceği yeniden merak konusu oldu. Ancak iki ünlü isimden henüz iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdervis koc:

Aşk ha. Her yıl üç beş manita yap sıkılınca değiştir başlığı atarken de aşk de. Hay sizin.......

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Haber YorumlarıCamoka99:

abi bu kadın tamamen medya ve siyonistler tarafından sısırılmıs aslında ne yetenek ne guzellık var daldan dala fakir yapınca sapık zengin yapınca aşk

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Haber YorumlarıŞahin Yıldırım:

helva yaptıracağım dağıtacağım… çok şükür…

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Haber YorumlarıRecep Yaşakan:

Ne yazık ki bu evlilik değil magazin sektörü böyledir bir kaç ay sürüyor sonra başka bir kişiyle evleniyor zevkini çıkartıyor sonra başka bir kişiyle böyle devam ediyor bu para evliliği elbise değiştirme gibi bir evlilik oluyorlar ne yazık ki

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bu ünlü kadınlara mı mahsus böyle gülmek? ben çevremde normal insanların ağızlarını bööööyleee bir karış açarak güldüklerini görmedim. bir de hafif OVAL yapıyorlar ağızlarını o kadar açarken. hayırdır, mesaj ne?

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Haber YorumlarıNis Ard:

fakirler anlamaz, aynamın karşısına geç yap mesela senin ki yuvarlak olur

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

para mı yani o ağzı açtıran diyorsun bebek:)))

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