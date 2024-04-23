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Başkentte 23 Nisan'da Edis Konseri

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Ankara'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Edis, Atatürk Orman Çiftliği'nde konser verdi. Edis, sevilen şarkılarını seslendirirken sevenleri de cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

Başkentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Edis konser verdi.

Edis, Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte Atatürk Orman Çiftliği'nde sevenleriyle buluştu.

Konserde Edis, sevilen şarkılarını seslendirdi, sevenleri ise bazı şarkılara cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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