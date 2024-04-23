Başkentte 23 Nisan'da Edis Konseri

Başkentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Edis konser verdi.

Edis, Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte Atatürk Orman Çiftliği'nde sevenleriyle buluştu.

Konserde Edis, sevilen şarkılarını seslendirdi, sevenleri ise bazı şarkılara cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.