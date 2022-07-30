Başkan Yavaş: Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacağız

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark için açtıkları tahliye davasında mahkemelerin sürekli görevsizlik kararı vererek dosyayı sürüncemede bıraktıklarını söyledi. Yavaş, "Adalet Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, medya kuruluşlarının temsilcileri ile Ankapark'ta bir araya geldi. Yavaş, Ankapark'ın 21 Mart 2019'da resmi açılışının yapıldığını; ancak işletmeci tarafından belediyeye 16 kez dilekçe verilerek teknik nedenler bahane gösterilerek parkın ziyarete kapalı tutulduğunu belirtti. Yavaş, sözleşme gereği 30 Nisan 2020 tarihinde ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL'yi ödemeyen işletmeci aleyhinde hasar ve delil tespiti davası açıldığını, işletmecinin ise 'kiracılık sıfatının tespiti ve muarazanın meni' davası açtığını bildirdi. Yavaş, bu dava ile 50 bin lira teminat ile tahliye işleminin durdurulduğunu, bu kararı istinafın da onadığını belirtti.

Yavaş, Ankapark'ın Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından taşkın sahası olarak ilan edilen alanın üzerine yapıldığını da söyleyerek, "DSİ burayı taşkın sahası olarak ilan etmiş. Buna rağmen buraya yapılmış. Oyuncakların temelleri yeterli düzeyde değil. Bunun için üniversiteden rapor alacağız" ifadelerini kullandı.