Başkan Soyer, Koltuğunu Çocuklara Bıraktı... Minik Başkanların İlk Talimatı: Her Mahalleye Kütüphane

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu üç öğrenciye bıraktı. Sezgin Güney, Enes Peker ve İzmir Dal hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Minik başkanların ilk talimatı "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyasına destek oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu öğrencilere bıraktı. İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İzmir Dal, Ömer Özkan İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinden 7 yaşındaki Sezgin Güney ve Enes Peker başkanlık koltuğunu paylaştı. Velilerinin de katıldığı programda, çocuklar teker teker Başkan Tunç Soyer'in koltuğuna oturdu.

HEDEF: İLK KADIN CUMHURBAŞKANI

İlk temsili başkan İzmir Dal, "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyasını anlattı. Kitapların insanların en iyi arkadaşı olabileceğini dile getiren Dal, sokak hayvanlarına yardım etmek istediğini de ifade etti. Dal, daha çok mamamatik kuracağının sözünü verdi ve plastik şişelerin değerlendirilmesini sağlayanlar aracılığıyla sokak hayvanlarına bir öğün mama verileceğini sözlerine ekledi. Küçük başkan kariyer hedefini de "İlk kadın cumhurbaşkanı olmak" şeklinde açıkladı.

Tunç Soyer, Dal'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olma hedefini, "Harika bir fikir. Belki önce belediye başkanlığı yapmak istersin. Ben mesela şehirde herkesin yüzünü güldürmeye çalışıyorum. Yurttaşların beklentileri neyse, istekleri neyse onları yapmaya çalışıyorum. Onları mutlu ettikçe ben de mutlu oluyorum. Sana da tavsiye ederim" sözleriyle değerlendirdi.

Dal, Başkan Soyer tarafından başlatılan "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyasına da 5 "Çocuklara Nutuk" kitabıyla destek verdi.

ÇOCUK HASTALARA YARDIM TALİMATI

Günün ikinci temsili Büyükşehir Belediye Başkanı Sezgin Güney hasta çocuklara daha çok yardım edilmesi talimatı verirken diğer bir temsili Belediye Başkanı Enes Peker ise bilime destek açıklaması yaptı.