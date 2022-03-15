Başkan Serkan Acar'dan Battı Çıktı Müjdesi

BERGAMA, İZMİR (Bültenler) - İZBAN BERGAMA HATTININ ESKİ ETÜT PROJESİNİN ALİAĞA BÖLÜMÜ İPTAL

Aliağa Belediyesi, İZBAN'ın Aliağa'dan Bergama'ya kadar uzatılacak hattı için TCDD Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilk etüt projeye hattın Aliağa'yı ikiye bölerek Aliağa kent yerleşimini ve karayolu trafiğini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle itiraz etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun girişimleriyle proje revize edildi. Proje için Aliağa kesimi için Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından alternatif 1/5000 ölçekli plan – profil çalışması yapıldı.

DEMİRYOLU HATTI ALİAĞA GEÇİŞİ YERALTINA ALINDI

Projenin yeni etüt çalışması ile İZBAN Bergama hattının Aliağa geçişi yer altına alındı. Demiryolu hattının yer altına alınmasıyla birlikte Aliağa Belediyesi'nin uzun süredir yapmak istediği Eski Garaj mevkii modern battı çıktı ve kavşak düzenlemesinin önü açıldı. Başkan Serkan Acar, Kamuoyunda "Battı Çıktı" olarak bilinen Aliağa Şehir Merkezi Farklı Seviyeli Kavşağı Projesinin bu yıl içinde Aliağa Belediyesi tarafından yapılacağını açıkladı.

BAŞKAN SERKAN ACAR BATTI- ÇIKTI MÜJDESİNİ VERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı'nın Aliağa'da düzenlediği 'Adım Adım 2023, İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nda konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağalıların uzun süredir beklediği Battı-Çıktı projesi ile ilgili müjdeyi verdi. Başkan Serkan Acar, "Nasıl ki 200 yataklı Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesini yapmak için elimizi taşın altına koyduk, battı çıktıyı da yapmaya adayız" dedi.

ŞEHRİN BÖLÜNMESİNİ İSTEMEDİK, ESKİ PROJE İPTAL EDİLDİ

Aliağa Çanakkale yolu Eski Garaj Mevkii'ne Battı-Çıktı yapılması konusunda uzun zamandır büyük uğraşlar verdiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "2012 yılında Aliağa'dan Bergama'ya uzanan bir demir yolu hattı projesi hazırlandı. Bu proje şehrimizin iki yanını koca bir duvarla ayıran bir proje olduğundan itirazımızı yaptık. Proje Tüpraş kavşağını, Fevzi Paşa Caddesi'ni ve Güzelhisar yolunu kapatıyordu. Şehrimize zarar vereceğini düşündüğümüz proje yaptığımız itirazlar sonucunda yaklaşık bir buçuk ay önce iptal edildi" dedi.

"BATTI ÇIKTIYI BU YIL ALİAĞAMIZA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Aliağa'yı ikiye bölecek demir yolu hattının iptal edilmesinden sonra battı çıktı projesinin de önünün açıldığını ifade eden Başkan Serkan Acar, "Yeniden projelendirilen demir yolu hattı Siteler Mahallesi'nden başlayarak şehri ikiye bölmeyecek şekilde yerin yaklaşık 25 metre altından gidecek. Bu durum Karayollarının battı çıktısının da önünü açmış oldu. Belediye olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüze başvurduk. Nasıl ki 200 yataklı Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesini yapmak için elimizi taşın altına koyduk, battı çıktıyı da yapmaya adayız. Protokol ile devir işlemleri tamamlandıktan sonra bu yıl içerisinde battı çıktıyı Aliağamıza kazandırmak istiyoruz" dedi.

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