BAŞKAN KÖSE: ANKARA'YI ALACAĞIZ, BUNDAN HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOK

MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, büyükşehir belediye başkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili, 'İlçe belediye başkanlığından büyükşehir belediye başkanı olmayı kim istemez ki' Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak inşallah büyükşehiri alacağız. Ankara'dan bir adayımızla sayın cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bir arkadaşımızla Ankara'yı alacağız, bundan hiçbir şüphemiz yok? dedi.

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Lavanta Bahçesi'nde düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Köse, Mamak ilçesinde hayata geçirilen 174 projeyi anlatarak, Mamak ilçesinin 4 yılını değerlendirdi. Başkan Köse, 'Türkiye Yüzyılı başladı diyoruz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda belediyelerin de yüzyılı olacak. Önümüzdeki yıl yerel seçimler olacak. Bizim yıllardır yaptığımız bir iş olan belediyecilikle 'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda belediyelerin yüzyılı olacağına inanıyorum. Biz insan odaklı, insanlarımızın mutluluğunu hedefleyen bir anlayışla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet ve eser odaklı siyaset anlayışının izinden gidiyor, tüm planlamalarımı ve uygulamalarımızı buna göre yapıyoruz. Şu anda 22'nci yılında olduğumuz, AK Parti hükümetlerinin de hizmet ve eser odaklı uygulamaları ile Türkiye'deki değişim ve dönüşümün Mamak'taki en güzel örneklerini de biz gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Biz de kime oy verdiğine bakmaksızın, tüm vatandaşlarımızı bir olarak görüyor, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, güzel ilçemizde AK Parti geleneğimize uygun olarak, modern ve yenilikçi modellerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

'DAHA ÇOK İNSANA ULAŞMAK İÇİN PROJELER GELİŞTİRDİK'

4,5 yılda 174 projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Köse, 'Projesini yaptığımız, imkanlara göre hemen uygulamaya geçeceğimiz proje sayısı da 25'tir. 4,5 yılda toplamda 3 milyar 153 milyon bütçe ile belediyemizin tüm personel ve cari giderlerini karşıladıktan sonra 174 projeyi de hayata geçirmiş bulunuyoruz. 2024 nisan ayı ile başlayacak önümüzdeki dönem için de ilçemizin ihtiyaçları bağlamında, neler yapabileceğimiz üzerine çalışmalarımıza başladık. İlçemize kazandırmak istediğimiz vizyonu çerçevesinde, mahalle bazında projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Mamak'ın çehresini değiştirecek projelere bu 4 yılda imza attık. Hizmette kapsayıcılık ilkesi gereği olarak 7'den 70'e her yaşta insanımıza, herkesin ihtiyaç durumuna göre hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Önceliğimiz ve hedeflerimiz çerçevesinde, yeni binalarımızı, tesislerimizi ve mekanlarımızı yani donanımlarımızı artıracak şekilde inşa çalışmaları yaparak bununla birlikte yeni hizmet alanları oluşturarak daha çok insana ulaşmak için projeler geliştirdik' dedi.

'HİZMETLERİ YAPARKEN KADİM İLKELERE UYARAK ÇALIŞIYORUZ'

Başkan Köse, projeler ile ilgili de 'Yeni binalarımızı, tesislerimizi ve mekanlarımızı öyle inşa etmeliyiz ki şehrimize bir ruh katsın ve şehirde yaşayan insanlarımızı etkilesin ve erdemli şehre doğru bir yolculuğumuz olsun istedik. 21 uyanık kütüphane yaptık; içerisinde çay ve simit ikramı var. İhtiyaç olan yeni spor mekanları oluşturarak gençlerimize yeni imkanlar sunmak istedik. Gençlerimiz için spor yapabilecekleri, kurslara katılabilecekleri mekanlar oluşturduk. Özellikle de teknoloji konusunda gençlerimize imkan sağlamak istedik. İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü'nü kurduk. Big data, yapay zeka, her yaştan insanlarımızın açık alanda buluşacakları, güzel vakit geçirecekleri, belediyenin bir sosyal tesisi olarak uygun ücretle yemek yiyebilecekleri, çay kahve içebilecekleri, yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşebilecekleri mekanlar oluşturmak istedik. Köy hayatında, köy odası adı verilen mekanlarımız vardı. Biz de geleneğimizi yaşatmak, köylünün çeşitli vesilelerle toplanacağı güzel mekanlar yapmak istedik. Okul öncesi eğitimin önemi gün geçtikçe artıyor. Yavrularımızı ilkokula hazırlamak amacıyla anaokulları açtık. Macera Parkı, kaykay ve tekerlekli paten pistleri, tırmanma duvarı, özel yarışma parkurları hazırladık. Engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırmak da bizim en önem verdiğimiz çalışmalardandır. Evde bakım, diş, fizik tedavi, acil destek aracı, elektrik su arıza tamiri gibi konularda bu anlamda destek sağladık. 2024 projelerimiz içinde en önemli yeri 'Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenileme' alıyor. Toprak kokusunu özleyen Mamak'a gelsin diye bir parola oluşturduk. 'Yeşil Belediyecilik' bizi tanımlayan bir kavram ve tarım belediyeciliğini de ekleyerek bu yaklaşımlarla çalışmalar yaptık. Biz de bugüne kadar 174 eseri ve hizmetleri yaparken kadim ilkelere uyarak çalışıyoruz? dedi.

'ANKARA'YI ALACAĞIZ'

Başkan Köse, bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı sorusuna ilişkin, 'İlçe belediye başkanlığından büyükşehir belediye başkanı olmayı kim istemez ki' Ancak şu anda bizim bir görevimiz var. Mamak Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Mamaklı vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimiz var. Bunları gerçekleştirdik. Bir nefesle ben buraya geldim. 4,5 yılı böyle geçirdik. Halen gece gündüz çalışıyorum. Mamak ilçemize kazandıracağımız pek çok proje, eser, hizmet var. Bizim yarım bıraktığımız değil ama Mamak'ın ihtiyacı olan hizmetler ve eserler var. Benim doğal olarak görevim bundan sonra da bunları yapmak üzere önümüzdeki dönemi planlamak. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak inşallah büyükşehiri alacağız. Ankara'dan bir adayımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bir arkadaşımızla ona görev verilecek şekilde Ankara'yı alacağız, bundan hiçbir şüphemiz yok. Dolayısıyla Mamak'ta hizmetlerin devam etmesi lazım? dedi.