Başkan Ergün, 14. Bahar Şenliğinde - Haberler

MANİSA (Bültenler) - Şenliğe katılan vatandaşları selamlayan ve ilgiyle karşılanan Başkan Ergün, yöresel ezgilerinin çalındığı, halayların çekildiği şenliği keyifle takip etti.

Makedonya Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen 14. Geleneksel Letnik (Bahar) Şenlikleri, Fatih Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Manisa Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Cevdet Cömert, şenliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Cömert'in ardından konuşan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, etkinliğe katılan herkesi selamladı. Konuşmaların ardından, yöresel ezgiler eşliğinde çekilen halayları katılımcılar coşkuyla izledi. Öte yandan programı takip eden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de ilgiyle karşıladı. Vatandaşlarla sohbet eden, coşkuya ortak olan Başkan Ergün, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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