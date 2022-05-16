Başkan Ergün, 14. Bahar Şenliğinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ergün, 14. Bahar Şenliğinde

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Başkan Ergün, 14. Bahar Şenliğinde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Makedonya Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen 14. Geleneksel Letnik (Bahar) Şenlikleri etkinliğine katıldı.

MANİSA (Bültenler) - Şenliğe katılan vatandaşları selamlayan ve ilgiyle karşılanan Başkan Ergün, yöresel ezgilerinin çalındığı, halayların çekildiği şenliği keyifle takip etti.

Makedonya Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen 14. Geleneksel Letnik (Bahar) Şenlikleri, Fatih Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Manisa Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Cevdet Cömert, şenliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Cömert'in ardından konuşan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, etkinliğe katılan herkesi selamladı. Konuşmaların ardından, yöresel ezgiler eşliğinde çekilen halayları katılımcılar coşkuyla izledi. Öte yandan programı takip eden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de ilgiyle karşıladı. Vatandaşlarla sohbet eden, coşkuya ortak olan Başkan Ergün, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bültenler / Güncel

Bahar Şenlikleri, Cengiz Ergün, Makedonya, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title